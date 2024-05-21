Bursa'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında ev alev alev yandı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. - BURSA