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Bursa'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında ev alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında ev alev alev yandı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım İtfaiye Bursa Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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