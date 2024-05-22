Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yaşanan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, 21: 00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşümcüde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. - BURSA