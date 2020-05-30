Son dakika haber! Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Son dakika haber! Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
30.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:05

Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kozluk mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hami Agay idaresindeki 34 NVF 03 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü birlikte Selma (52), Nazmiye Agay (83) ve Hamdi Agay (54) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Nazmiye Agay yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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