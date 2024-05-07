Samsun'un Terme ilçesinde fındık üreticilerini bilgilendirmek ve kahverengi kokarca ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Fındıkta Bitki Koruma Problemleri Konferansı" gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretimi yapılan bölgelerde yaşayan nüfusun çoğunlukla gelirini fındık yetiştiriciliğinden sağladığını söyledi.

Bu durumun fındığın bölge insanının sosyoekonomik yapısı üzerine etkisini, dolayısıyla Türkiye için ne kadar stratejik bir ürün olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Demir, "Türkiye'de fındık üretiminde Samsun, ikinci sırada gelmektedir. Samsun'a baktığımızda ise Terme ilçemiz, en çok üretimin yapılan ilçe konumundadır." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeler ile üreticilere çeşitli alanlarda uygulamalı ve teorik eğitim verildiğini anlatan Demir, "Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisi olmasına rağmen birim alana düşen verim, fındık yetiştiriciliği yapan diğer ülkelere göre düşüktür. Fındık verimini etkileyen tarımsal birçok nedenin yanı sıra hastalıklar ve zararlılar da önemli nedenlerin başında gelmektedir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz projeler ile üreticilerimize doğru yetiştiricilik adına hem uygulamalı hem teorik eğitim vermekteyiz. Sahada hastalık ve zararlılara karşı uygulamalı ilaçlama eğitimlerinin yanı sıra konu uzmanı akademisyenlerin katılımı ile de teorik eğitimler vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Konferansta Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, katılımcılara fındık üreticilerinin karşılaştığı bitki koruma sorunları ve çözüm yolları ile kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.