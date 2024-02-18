Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ürün bulunduğu belirlenen iş yeri ve depoları operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 1360 kilogram kaçak tütün, 113 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin 400 boş kutu ile manuel sigara sarma makineleri ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.