Samsun'da evde uyuşturucu ve silah bulundu

Samsun'da bir evde arama yapan polis, uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda bir evde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek, 4 kartuş, 1 şarjör, 43 adet tabanca fişeği, 1,76 gr bonzai, 0,22 gr kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN