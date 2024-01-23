Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kardeşlerin Geliştirdiği Hurma Soyma Makinesi Aile İşini Büyüttü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Samsun'un Terme ilçesinde 2 kardeş, geliştirdiği hurma soyma makinesi sayesinde ailesinin üretimini ve kazancını artırdı. Makine sayesinde geçen yıl hurma üretimi 400 kilogramdan 1800 kilograma çıkarken 2 kardeş, bu yıl da makine sayısını ikiye çıkartarak üretimi de yüzde 40 artırdı. Gödek ailesi, 12 ton soydukları yaş hurmadan bu yıl 2,5 ton hurma kurusu elde etmeyi hedefliyor.

Samsun'un Terme ilçesinde 2 kardeş, geliştirdiği hurma soyma makinesi sayesinde ailesinin üretimini ve kazancını artırdı.

Sakarlı Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Muhammet Mert ve kardeşi 9 yaşındaki Miraç Efe Gödek, hurma kurutma işi yapan ailesinin iş yükünü hafifletmek için geçen yıl hurma soyma makinesi üretti.

Makine sayesinde geçen yıl hurma üretimi 400 kilogramdan 1800 kilograma çıkarken 2 kardeş, bu yıl da makine sayısını ikiye çıkartarak üretimi de yüzde 40 artırdı. Gödek ailesi, 12 ton soydukları yaş hurmadan bu yıl 2,5 ton hurma kurusu elde etmeyi hedefliyor.

Muhammet Mert Gödek, AA muhabirine, ilk tasarladıkları makinenin demir kollarla sabitlenen meyvenin, dikiş makinesinden çıkma küçük motor yardımıyla döndürülmesi ve kabuğunun yan taraftaki kesiciyle soyulmasına dayandığını hatırlattı.

Makineyi hem geliştirdiklerini hem de sayısını atırdıklarına işaret eden Gödek, şöyle konuştu:

"İlk yaptığımız makine tezgahı ahşaptan yapılmıştı ve zaman içinde deformasyona uğruyordu. Ayrıca, motorunun küçük olması nedeniyle hızla ısınma problemleri ve meyveyi döndürmede zorlanmalar ortaya çıkıyordu. Bu sorunları çözmek amacıyla makineyi geliştirmeye karar verdik. Güçlü elektrik motorları kullanarak artık daha kısa sürede daha fazla meyve soyma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Motorların torkunu ve dönüş hızını ayarlamak için sürücü, yani konvertör kullanıldı. Yeni makine demir profilden yapıldığı için daha sağlam ve kullanışlı hale geldi. İki makine, tek bir toplama haznesine bağlanarak işlenen meyveler tek bir noktada toplanıyor. Geliştirdiğimiz makine sayesinde üretim de arttı. İlerleyen yıllarda bu makineyi daha da geliştirip otomasyon hale getirmeyi hedefliyorum."

Baba Recep Gödek ise yeni makineler sayesinde 12 ton yaş hurma soyduklarını ve bundan 2,5 tona yakın hurma kurusu elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Elle soyarken üretimimizi artırdığımız zaman iş gücümüz de artıyordu. Çocuklarımın geliştirdiği makine sayesinde işi daha hızlı ve pratik getirdik. İş gücümüzü azaltarak daha kısa zamanda daha fazla ürün işlememize yardımcı oldu. Böylelikle daha fazla üretim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Gödek, "Yaş hurma soyma üretimiz artmasıyla kurutma dışında eşimin tavsiyesi ile hurma cipsi üretimine de yöneldik. Bu yıl ilk denemelerimizi yaptık ve cips içinde siparişler almaya başladık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarlı Mahallesi Muhammet Mert Samsun Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Oscar adayları kimler? 96. OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI! Oscar adayı film ve diziler neler? Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim? Kolpaçino 3. Devre filmi konusu, oyuncuları ve Kolpaçino 3. Devre özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Aile dizisi final mi? Aile dizisi ne zaman final yapacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hitman Ajan 47 filmi oyuncuları kim? Hitman Ajan 47 filmi konusu, oyuncuları ve Hitman Ajan 47 özeti! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 24 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 23 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Kopuk nerede çekiliyor? Pendikspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Aile full bölüm izle! Aile 29. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sinan Albayrak'ın dizi ve filmleri! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title