Samsun'da depremzedelerle dayanışma projesi

Samsun'un Terme ilçesinde, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümü dolayısıyla "Gönül Köprüsü" projesi hazırlandı.

Terme Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 11 ilin etkilendiği depremler sonrasında depremin etkilerini hala üzerinde hisseden öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle bağ kurmak için 46 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu oluşturdu.

Proje kapsamında, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 46 gönüllü öğretmen ve öğrenci ile karşılıklı mektuplaşılacak, mektuplar daha sonra kitap haline getirilecek.

Terme Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve proje koordinatörü Yılmaz İmanlık, AA muhabirine, "Gönüllerden Gönüllere Mektuplarla Kurulan Köprü" adını verdikleri projeyle depremzedelerle dayanışma ve iletişim sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın il plakası dolayısıyla 46 kişilik gönüllü grubu oluşturduklarını aktaran İmanlık, Elbistan'da yaşayan 46 gönüllü öğretmen ve öğrenciye mektuplar yazarak iletişim kurmayı ve karşılıklı mektuplar aracılığıyla depremin yaşandığı bölgedeki vatandaşlarla dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Özellikle öğrencilerin bu depremde ciddi anlamda zarar görmesi, evlerinin yıkılması, ailelerini kaybetmeleri, okullarının yıkılması ve eğitimden uzak kalmalarının kendileri için çıkış noktası olduğunu ifade eden İmanlık, "Öğretmen olmamız hassasiyetiyle bu alanda kalıcı bir şeyler yapmak istedik. Herkes depremi bir şekilde anacaktır, elinden geleni yapacaktır ama mektuplardan oluşan bir kitap olması gelecek kuşaklara aktarılması açısından da bizim için önem taşımaktadır." dedi.

"Gelecek kuşaklara böyle bir projeyle örnek olmayı hedefliyoruz"

Toplumsal dayanışmanın öneminin altını çizen İmanlık, "Bir felaket yaşadığımız zaman Türk toplumu tarih boyunca bütün farklılıkları bir kenara bırakarak ortak paydada kardeşlik paydasında buluşmayı her zaman başarmıştır. Biz bu projeyle yine birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik bağımızı güçlendirmeyi, gelecek kuşaklara da böyle bir projeyle örnek olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İmanlık, Kaymakam, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü gibi idarecilerin de birbirlerine mektup yazacaklarını, mayıs ayında yapılması planlanan ziyaret ile Elbistan'daki depremzedelerle birebir görüşme ve tanışma fırsatı bulacaklarını sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Mustafa Baş ise, "Bu proje ile bir nebze onların dertlerine ortak olabilirsek, paylaşabilirsek ve malum sevinçler paylaştıkça artar, kederler, acılar paylaştıkça azalır. Onların acılarını paylaşarak azaltmada bu katkıyı sağlamayı düşünüyoruz. İnşallah faydalı olur." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden Melek Nisa Buzdan da, "Elbistan'da depremi yaşamış arkadaşlarımıza mektup yazdık, onlar da bize yazacak. Bu projeyle onların acılarını paylaşmak istiyoruz." dedi.