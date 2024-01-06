Samsun'da Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla silah ve uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Terme ilçesinde 2 şüphelinin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 85 tabanca fişeği, 84 kartuş, 3,15 gram esrar, 13 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.