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Samsun'da Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda il Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Terme ilçesinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla silah ve uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Terme ilçesinde 2 şüphelinin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 85 tabanca fişeği, 84 kartuş, 3,15 gram esrar, 13 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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