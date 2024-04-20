Üye Girişi
Haberler

Samsun'da otomobil evin bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil evin bahçesine devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

E.C.K. idaresindeki 52 AES 818 plakalı otomobil, Ordu- Samsun kara yolu Evci Mahallesi Miliç mevkisinde müstakil evin bahçesine devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Jandarma Samsun Terme Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title