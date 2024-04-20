Samsun'da otomobil evin bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil evin bahçesine devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
E.C.K. idaresindeki 52 AES 818 plakalı otomobil, Ordu- Samsun kara yolu Evci Mahallesi Miliç mevkisinde müstakil evin bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.