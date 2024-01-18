Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 8 gram kubar esrar, 19 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat ele geçirildi.
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek N.B'nin evinde yaptıkları aramada, 8 gram kubar esrar, 19 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat ele geçirdi.
Olayla ilgili N.B. gözaltına alındı.