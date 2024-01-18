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Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 8 gram kubar esrar, 19 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat ele geçirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek N.B'nin evinde yaptıkları aramada, 8 gram kubar esrar, 19 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat ele geçirdi.

Olayla ilgili N.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kenevir Samsun Terme Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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