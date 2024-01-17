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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılan N.B. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 8 gram kubar esrar maddesi, 19 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. N.B. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun Terme Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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