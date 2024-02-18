Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 360 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 ton 360 kilo kaçak tütün, 1600 adet sigara sarma makinesi, 113 bin 660 adet boş ve dolu makaron ile 12 bin 400 adet boş kutu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenk Mahallesi'ndeki bir işyeri ve işyerine ait depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 ton 360 kilo kaçak tütün, 61 bin 400 adet boş makaron, 52 bin 260 adet dolu makaron, 12 bin 400 adet çok amaçlı boş kutu ve 1600 adet manuel sigara sarma makinesi

ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN