Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Oyuncak Kampanyasıyla Öğrencilere Yardım

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da sosyal medya üzerinden başlatılan oyuncak kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteği ile alınan oyuncaklar, Terme ilçesinde bir ilkokula köylerden taşımalı gelen öğrencilere dağıtıldı. Dernek üyeleri çocuklarla bir araya gelerek, kampanya kapsamında hayırseverlerin desteği ile alınan oyuncakları taşımalı olarak köylerden 200 öğrenciye dağıttı. Etkinlikte öğrencilere döner ve pamuk şeker de dağıtılırken, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Samsun'da sosyal medya üzerinden başlatılan oyuncak kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteği ile alınan oyuncaklar, Terme ilçesinde bir ilkokula köylerden taşımalı gelen öğrencilere dağıtıldı.

Kentte faaliyet gösteren Mutluluğun Kanatları Derneği, çocuklar için sosyal medya üzerinden oyuncak kampanyası başlattı.

Dernek üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Terme ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenledikleri etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek, kampanya kapsamında hayırseverlerin desteği ile alınan oyuncakları taşımalı olarak köylerden 200 öğrenciye dağıttı.

Okul bahçesinde düzenlenen eğlence programında müzikler çalındı, öğrenciler müzik eşliğinde oynayarak, seyyar salıncakta sallanarak eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte öğrencilere döner ve pamuk şeker de dağıtılırken, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek milli bayram olduğunu söyledi.

Terme ilçesine köylerden taşımalı olarak gelen öğrencileri 23 Nisan öncesinde sevindirmek istediklerini belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Sosyal medya üzerinden başlattığımız oyuncak kampanyası ile hayırseverlerden topladığımız oyuncak ve kırtasiye malzemelerini öğrencilerimize hediye ederek onları sevindirdik. Bizim için de keyifli bir gündü. Öğrencilerimizle birlikte şarkılar söyleyerek hep beraber eğlendik. Öğrencilerimizin eğitim öğretim döneminin stresini bir an olsun üzerinden atmasını sağladık."

Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ecrin Ceylin Şen ise etkinlikte arkadaşlarıyla eğlendiğini belirterek, dağıtılan oyuncaklar için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Samsun Çocuk Terme Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi? KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti fragman canlı izle! Yeni bölümde ne olacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! 22 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman! YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FULL İZLE! Ferit Seyran'ı buldu mu? Yalı Çapkını son bölümde ne oldu? CANLI İZLE Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title