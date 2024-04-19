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Samsun'da Ünlü Bir Firma Adının Kullanıldığı 3 Bin 628 Bidon Taklit Bulaşık Deterjanı Ele Geçirildi

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Samsun'un Terme ilçesinde yapılan operasyonda, ünlü bir firmanın adının kullanıldığı 3 bin 628 bidon taklit bulaşık deterjanı ele geçirildi. Taklit ürüne el konulurken, işyeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da ünlü bir firmanın adının kullanıldığı 3 bin 628 bidon taklit bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren 1 işyeri ve 1 depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 ayrı markanın adının kullanıldığı toplamda 3 bin 628 bidon taklit bulaşık deterjanı ele geçirildi. Taklit ürüne ilgili mahkeme kararı gereğince el konuldu.

İşyeri sahibi hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet (Marka Taklidi) suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Samsun Terme Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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