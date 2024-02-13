Terme'de İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Terme ilçesinde, jandarma ekipleri izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ile Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu M.A, H.A, H.Ö, E.A. ve İ.Y'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandıkları hilti, balyoz, kürek gibi kazı malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
Samsun'un Terme ilçesinde, jandarma ekipleri izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ile Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu M.A, H.A, H.Ö, E.A. ve İ.Y'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kullandıkları hilti, balyoz, kürek gibi kazı malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.