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Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı. Salıpazarı ilçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve devir teslim töreni yapıldı. Terme ve Bafra ilçelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, salgı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma programının ardından Belediye Başkanlığı makamında teslimi devir teslim töreni yapıldı. Belediye Başkanı Refaettin Karaca koltuğunu Bereket İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Serra Özyer'e devretti.

Karaca, "Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" diyerek, çocuklara Samsunspor forması hediye etti.

Bereket İlkokulu bahçesindeki program ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Programda, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, birçok gösteri yapıldı.

Programa, Terme Kaymakamı, Salıpazarı Kaymakam Vekili Metin Maytalman, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Terme'de makam koltukları çocuklara devredildi

Terme ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temsili makam devri etkinliği dolayısıyla çeşitli protokol makamları çocuklara devredildi.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre,

Samsun'un Terme ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili makam devri gerçekleştirildi.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, kutlama etkinlikleri kapsamında makamını Ahmet Ersoy İlkokulu öğrencisi Ertuğrul Tumrut'a devretti.

Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla makamını Hüseyinmescit İlkokulu öğrencisi Fatma Ece Hamza'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ise makamını Gölyazı Ortaokulu öğrencisi Hilal Ecrin Öztürk'e devretti.

Makama oturan öğrenciler duygu ve düşüncelerini paylaşarak tüm çocukların bayramını kutlayıp sağlıklı ve başarılı günler diledi. Protokol üyelerince ziyaretler dolayısıyla duyulan memnuniyet dile getirilirken çocuklara hediyeler verildi.

Bafra'da "minik ressamlara" ödülleri verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 Nisan konulu, anaokulları ve anasınıfları arasında, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Onuncu geleneksel 23 Nisan Konulu resim yarışması, Fatma Aliye Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

Resim yarışmasına, 15 okuldan 6 yaş grubu olmak üzere, 60 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrencilere okul müdürleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yarışmada birinci Ecem Süzen, ikinci Rana Dilek, üçüncü Zeynep Kurt oldu.

Fatma Aliye Anaokulu Okul Müdürü Beyazıt Yıldırım, "Çocuklarımızın bayramını kutlamak için her sene olduğu gibi bu sene de toplandık." dedi.

Ödül törenin ardından palyaço, baloncuk partisi, kar partisiyle eğlenen çocuklara, mısır ve pamuk şekeri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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