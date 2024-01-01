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Samsun'da Yılbaşı Denetiminde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'un Terme ilçesinde yapılan yılbaşı denetiminde durdurulan araçta uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın yılbaşı denetimlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Trafik Timi gece müşterek icra edilen yılbaşı denetiminde durdurulan araçta bulunan B.B., M.O. ve S.O.'nun üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 8 gram kubar esrar, 1 gram bonzai ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun Terme Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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