Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve aynı suçtan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı Terme ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.