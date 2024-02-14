Terme ilçesinde okul servisi sürücülerine seminer düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde okul servisi sürücülerine yönelik seminer düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen seminer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminerde, trafik kurallarının önemi, servislerde bulunması gereken evrak ve araç gereçler, okul servis araçlarının bakımı ile emniyet kemeri kullanımı konularında sürücülere bilgi verildi.

Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alper Yılmaz ile jandarma ve emniyet ekipleri de katıldı.