Son Dakika | (AĞRI - sanık avukatı açıklama) Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı

Son dakika haber: (AĞRI - sanık avukatı açıklama) Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı Leyla Aydemir davası 8 Ekim'e ertelendi 7 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilecek Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in Ağrı 1.

(AĞRI - sanık avukatı açıklama) Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı

Leyla Aydemir davası 8 Ekim'e ertelendi

7 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilecek

AĞRI - Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan davanın 8 Ekim tarihine ertelenmesine karar verildi. Duruşmada Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradı yönündeki açıklamalara yönelik Mahkeme Başkanı Leyla'nın cinsel istismara yönünde delil ve bulgunun olmadığını, bu durumun asılsız olduğunu söyledi.

Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kaybolmuştu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Minik Leyla'nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ilk kez görülmeye başlandı. Duruşmaya sanıklar eksizsiz katılırken, minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir ile babası Nihat Aydemir katılmadı.

"Cinsel istismar yok"

Duruşmada Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradığı yönünde yapılan açıklamalara karşılık olarak mahkeme başkanı Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradığı yönünde delil ve bulgunun olmadığını, bu durumun asılsız olduğunu söyledi.

Cinsel istismar konusu ile ilgili açıklama yapan sanıkların avukatlarından Fatih Kaya, "İstinaf mahkemesi bir bozma kararı vermiştir ve bu karar doğrultusunda bütün sanıkların beraati yönünde bir karar kurulmuştur. Bu yargılamanın devam etmesinin nedeni usulü eksiklikler bulunmaktadır. Bunlar tamamlandığın da aynı kararın çıkacağı bizim için kesindir. Cinsel istismara maruz kalmamıştır. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi tarafından verilen rapor yeni değildir, yargılanmanın başından beri olan bir rapordur. Raporda ilgili cümle 'Mevcut verilerle çocuğun anüs ve vajenden penis veya sayılı cisim sokulmak suretiyle cinsel saldırıya maruz kaldığının tıbbi delillerinin bulunamadığı' ibaresi yer alıyor. Mahkeme başkanı da bu konuya işaret etti. Mahkeme başkanı 'sosyal medyada bu tür durumların, söylemlerin oluşması üzerine bu yargılamayı ben mi yürütüyorum' diyerek bir daha bakma ihtiyacı duymuştur. Dosyaya tekrar tekrar baktık ve Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğramadığı kanıtlanmıştır. Bu raporu çürütecek hiçbir şey yoktur. Bu rapor 2018 yılının Ekim ayının 17'sinde verilmiştir. Yeni bir rapor değildir" şeklinde konuştu.

Sanık Yusuf Aydemir ise duruşmada yaptığı savunmada "Leyla benim canım ciğerim. Bir an önce katillerinin bulunmasını istiyorum. Ben 15 ay boşuna mı yattım" dedi.

"Ses kaydı ortaya çıktı"

Duruşmada Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç eline geçen ses kaydında, Leyla Aydemir'in kaybolduğu süre zarfında iddiaya göre arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına 'ses etme duyulursa beni öldürürler' dediğini söyledi. Ses kaydının Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleneceği belirtildi.

7 sanığın tutuksuz yargılanmasına, duruşmanın ise 8 Ekim 2021 tarihine ertelenmesine karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo