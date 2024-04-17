Ağrı'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Ağrı'da jandarma tarafından yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde bir çekicide yapılan aramalarda sigara kartonları ile sarılmış, 20 litrelik bir bidon içerisine saklanmış vaziyette 6 kilo 44 gram ve bir çekicide muhtelif poşetlere sarılmış şekilde 17 kilo 602 gram olmak üzere toplam 23 kilo 646 gram Metamfetamin ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 2 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı. Meydana gelen olay ile ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI