Ağrı'da 23 Nisan kutlamaları düzenlendi

Ağrı'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kutlama programı, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından yapılan bayrak, halk oyunları ve folklor gösterileri ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Düzenlenen programa, Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI