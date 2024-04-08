Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ağrı'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Abide meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma programı yapıldı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve çok sayıda polis katıldı. - AĞRI