Ağrı'da görev yapan Piyade Sözleşmeli Er hayatını kaybetti
Ağrı'da görev yapan Sungurlu nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ömer Bodruoğlu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Doğubeyazıt Hudut Birliği'nde görev yapan Sungurlu'nun Beşkız köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ömer Bodruoğlu (24)vefat etti. Boduroğlu'nun vefat haberi Sungurlu Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ailesine haber verildi.
Piyade Sözleşmeli Er Ömer Bodruoğlu'nun Ağrı'da yapılacak otopsinin ardından doğum yeri olan Sungurlu'nun Beşkız köyüne getirilerek orada defnedileceği bildirildi. - ÇORUM