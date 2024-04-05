Ağrı'da Miniklere Trafik Eğitimi Verildi

Ağrı'da, jandarma ekipleri bayram tatili öncesi minikleri okulunda ziyaret ederek trafik eğitimi verdi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Bayram tatili öncesi öğrencilere trafik eğitimi vermek üzere Osmangazi İlkokulu ziyaret etti. Burada 15 öğrenciyle bir araya gelen ekipler, genel trafik kuralları, trafik ışıkları ve işaretleri, yaya geçidi ve okul geçitlerinde hareket tarzları, emniyet kemeri kullanımı ve önemi ile okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda trafik eğitimi verdi. Eğitimin ardından öğrencilere Tim Jandarma çizgi filmi izleten ekipler, onlara çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI