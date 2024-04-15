Üye Girişi
Haberler

Ağrı'nın kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın kurtuluşu coşkuyla kutlandı

AĞRI - Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

15 Nisan Ağrı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle Ağrı'da kutlama programı düzenlendi. Kültür ve Kongre Binasında düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ağrı'nın tarihiyle ilgili kısa videonun gösterilmesiyle devam eden program, öğrencilerin şiir okuması ve koro gösterisinin ardından sona erdi.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Bugün medeniyetler geçidi, Nuh'un Kenti Ağrı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılını, göğsümüzü kabartan, bizleri gururlandıran bir coşkuyla kutluyoruz. Şanlı tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla bu toprakları bizlere vatan kılan ve bu gurur gününü bize armağan eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

15 Nisan aziz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde azimle, inançla, kararlılıkla yazdığı, Vatanımızın birlik ve bütünlüğüne göz dikenlere karşı bağımsızlık bayrağını açarak eşsiz mücadelelerin verildiği istiklal destanının günüdür. Bu destan, her şeyden öte milli birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin bir ruhudur. Kurtuluş Savaşı'nda tarihin en çetin zamanlarını yaşayan aziz milletimiz, Anadolu'muzun her karış toprağında şanlı ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde her zaman hür yaşama inancıyla mücadeleler vermiştir. Tarihte hiçbir güce, hiçbir tehdide boyun eğmeyen milletimiz, Anadolu'nun giriş kapısı olan Ağrı'mızda da aynı kahramanlığı, aynı azmi göstererek Vatan topraklarımızı canları pahasına muhafaza etmişlerdir. Kurtuluş mücadelesinin verildiği o yıllarda, Vatanımızın bağımsızlığını canlarından üstün tutan aziz şehitlerimizin fedakarlıkları ve milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleleri sayesinde 15 Nisan 1918 tarihi, tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir zaferle neticelenmiştir.

Şanlı geçmişi boyunca egemenliğini, bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan, tarihi böylesi eşsiz kahramanlıklarla dolu olan şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, bizim kalbimizde her zaman müstesna bir yere sahip olacaklardır. Milletçe aziz şehitlerimizin bize bıraktıkları bu cennet vatanımızın, bu mukaddes emanetin idrakı içerisinde, sorumluluklarımızın bilincinde olarak aynı şuur ve inançla 15 Nisan ruhunu daima canlı tutmak, şehrimizi ve ülkemizi her alanda daha ileri seviyelere taşımak, gelecek nesillerimize daha gelişmiş ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmak gayretinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha; serhat şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.

Programa Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Koç Ağrı Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol canlı izle! Seçim paraları ne zaman yatar? 2024 Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor 2024? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yeşillikler artık çöpe gitmeyecek! Bu şekilde saklarsanız haftalar boyunca bozulmayacak, çürümeyecek... İşte o yöntem! Şebnem Bursalı kimdir? Şebnem Bursalı kaç yaşında ve nereli? Şebnem Bursalı ıstakoz olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 16-19 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli? AUZEF sınavları ne zaman 2024? İstanbul Üniversitesi bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacak, online mı? Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi kim oldu? Maçın hakemi kim olacak? Sıcak havalarda hararetinizi alacak tarif; EVDE SOĞUK ÇAY YAPIMI! Limonlu, şeftalili soğuk çay nasıl yapılır? Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? SURVİVOR 2024 ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Hakan Ural askerden mi kaçtı? Hakan Ural nerede askerlik yaptı, çürük raporu mu aldı?
title