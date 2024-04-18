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Ağrı'da öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam gözaltına alındı

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yapan bir imamın öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İmam-hatip görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam, görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyadin ilçemizde görev yapan bir imamın çocuklarımıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler üzerine Diyadin Kaymakamlığımızca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam-hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır" denildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyadin Ağrı 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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