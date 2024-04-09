Ramazan Ayının Son Teravih Namazında 200 Çocuk Camide Buluştu

Ramazan ayının son teravih namazında camide bir araya gelen 200 çocuk doyasıya anlar geçirdi.

Ağrı İnsan ve Medeniyet Hareketi ile Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Ramazan ayının son teravih namazında çocuklara unutamayacakları bir sürpriz hazırladı. Batıkent Camii'nde bir araya gelen çocuklar, kılınan teravih namazının ardından cami imamıyla beraber çeşitli oyunlar oynadı. Geç saatlere kadar süren etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlıklar verildi. Etkinliğin tadını çıkaran çocuklar ise dolu dolu anlar yaşadı. - AĞRI