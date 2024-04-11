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Ağrı'da Ramazan Bayramı Trafik Denetimi

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehrin giriş ve çıkışlarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlarda sürücü belgeleri kontrol edilirken, emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, kırmızı ışık ve yaya geçidi kurallarına uyma konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu. Hız sınırını aşan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Yol kontrol noktasında trafiği dron ile de izleyen ekipler, radardan araçları takip etti. Şehirler arası otobüs, tır ve tehlikeli madde taşıyan araçlar da sürücü yorgunluğu, uykusuzluk, KGYS kameraları aracılığıyla denetlendi. Trafik denetimlerini anbean takip eden İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, "Ramazan Bayramı'nda trafik yoğunluğu artmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için Emniyet Müdürlüğümüz olarak tüm tedbirleri aldık. Trafik birimlerimiz, bayram boyunca şehir içi ve şehirlerarası yollarda denetimlerini yoğunlaştıracaktır. Hız sınırı ihlalleri, emniyet kemeri, ehliyet ve ruhsat kontrolleri gibi konularda titizlikle denetimler yapılacaktır. Bu vesileyle, sizlerden de trafik kurallarına uymanızı ve dikkatli bir şekilde araç kullanmanızı rica ediyorum. Unutmayalım ki, trafik kurallarına uymak sadece kendi can güvenliğimiz için değil, aynı zamanda çevremizdekilerin can güvenliği için de önemlidir" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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