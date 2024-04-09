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Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'dan Polis Haftası ve Ramazan Bayramı Mesajı

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Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, 10 Nisan Polis Haftası ve Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 10 Nisan Polis Haftası ve Ramazan Bayramı'nı bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İpar, "Bu vesileyle siz değerli hemşehrilerime en içten selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Polis Haftası'nın, Türk Polis Teşkilatı'nın fedakarlık ve kahramanlık dolu 179. yıl dönümünü kutladıkları bir hafta olduğunu vurgulayan İpar, şunları kaydetti:

"Bu teşkilat, asayişin ve güvenliğin teminatı, huzurlu bir toplum için canla başla çalışan kahramanlardan oluşmaktadır. Vatan sevgisi, millet bilinci ve adalet duygusuyla görev yapan polislerimiz, gece gündüz demeden, her türlü zorluğun üstesinden gelerek herkesin güvenliğini sağlamaktadır. Bu vesileyle, görevlerini canla başla yerine getiren, şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Halen görevde olan tüm polislerimize de sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Ramazan Bayramı'nın ise manevi duyguların yoğunlaştığı, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği bir bayram olduğunu aktaran İpar, "Bu bayramda da sevgi ve saygının, hoşgörü ve kardeşliğin hakim olduğu bir ortamda bir araya gelerek, birbirimizi kucaklamamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İpar, mesajını "Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Nisan Polis Haftası'nı ve Ramazan Bayramı'nı tekrar kutluyor, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Polis Haftası Ağrı Kamu 3.Sayfa Haberler

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