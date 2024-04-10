UDER, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocukları Ziyaret Etti

UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret edip bayramlarını kutladı.

UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, oyuncaklar hediye etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileterek bayramlarını kutladı. Dernek başkanı Yusuf Yıldırım, bu etkinliğin çocukların moralini yükseltmeyi ve onlara destek olmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ettiklerini ve onlara minnettar olduklarını vurguladı.

UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği, toplumda çocuk haklarına duyarlılığı artırmayı hedefleyen çalışmalarına devam edeceğini belirterek herkesin bayramını kutladı. - AĞRI