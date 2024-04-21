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ETÜ ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı. 9 kadın ve erkek takımının katıldığı şampiyonada; Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi takımları kıyasıya mücadele ettiler. Kadınlar kategorisinde Gümüşhane Üniversitesi birinci sırada yer alırken, erkeklerde ipi Atatürk Üniversitesi göğüsledi. ETÜ ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakalarında şampiyon olan Atatürk Üniversitesi takımına kupalarını Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak verdi. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı.

9 kadın ve erkek takımının katıldığı şampiyonada; Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi takımları kıyasıya mücadele ettiler. Kadınlar kategorisinde Gümüşhane Üniversitesi birinci sırada yer alırken, erkeklerde ipi Atatürk Üniversitesi göğüsledi.

ETÜ ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakalarında şampiyon olan Atatürk Üniversitesi takımına kupalarını Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Üniversitesi İbrahim Çeçen Türkiye Rektör Ağrı Spor Güncel Haberler

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