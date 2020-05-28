Sokakta tartıştığı arkadaşını bacağından tabanca ile vurup kaçtı
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Sokakta tartıştığı arkadaşını bacağından tabanca ile vurup kaçtı

Denizli'de iki arkadaş arasında yaşanan alacak verecek kavgasında, şahıslardan biri diğerini tabanca ile bacağından vurdu.

Sokakta tartıştığı arkadaşını bacağından tabanca ile vurup kaçtı
28.05.2020 01:46 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:50

Denizli'de iki arkadaş arasında yaşanan alacak verecek kavgasında, şahıslardan biri diğerini tabanca ile bacağından vurdu. Olayın ardından kaçan zanlıyı çarşı ve mahalle bekçileri yakaladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi 116 sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, A.K., ile aralarında alacak verecek meselesi olan E.A., sokakta ticari taksi bekledikleri sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., yanındaki tabanca ile A.K.'nin üzerine ateş açarak bacağından vurup ardından olay yerine çağırdığı bir yakınının 20 SS 299 plakalı otomobiline binerek kaçtı.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile A.K., Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın zanlısı E.A.'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Kentin bir çok noktasında aranmaya başlanan E.A., çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi üzerinde kendisini kaçıran ve yakını olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yakalandığı otomobilin arka camındaki 'hadi biz kaybettik, ya siz ne kazandınız' yazısı ise dikkatlerden kaçmazken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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