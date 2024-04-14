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Antalya-Denizli Karayolunda Tatil Dönüşü Yoğunluk

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Antalya karayolunda 9 günlük tatil dönüşü 2 kilometrelik yol çalışmasıyla birlikte yoğunluğa neden oluyor. Antalya'dan Denizli istikametinde oluşan trafik havadan dron ile görüntülendi.

Ramazan bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, binlerce vatandaş memleketlerinden ve tatil noktalarından eve dönüş için yola çıktı. Karayollarında zaman zaman kilometrelerce araç trafiği oluşmaya başladı. Antalya, Muğla ve Denizli'nin ilçelerinden 9 günlük bayram tatilinden dönen vatandaşlar, yoğun trafiğe neden oldu. Antalya-Denizli istikametinde 2 kilometrelik yol çalışması ile gidiş-geliş yolu tek şerit olarak ilerleyen trafik havadan dron ile görüntülendi.

Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın-İzmir istikametine gidecek olanlar için alternatif yol olarak Tavas ilçesi üzerinden Karacasu yolunu kullanmalarını tavsiye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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