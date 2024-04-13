Denizli Kebabı Bayramda Yoğun İlgi Gördü

Denizli'nin tescilli lezzeti Denizli Kebabını yemek için yurt dışı ve içinden kebapçılara akın eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, her yıl olduğu gibi bu bayramda da kebaba yoğun ilgi gösterdi.

Denizli'nin tescilli damak tadı olan tandır kebabı, bayram coşkusunu kebapçılara taşıdı. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da yerli ve yabancı ziyaretçiler, Denizli'nin eşsiz lezzetini tatmak için kebapçılara akın etti. Tercih edilen merkezlerin başında gelen Kebapçı Dursun da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yılın en yoğun dönemlerinden birisini yaşadı. Tandır kebabının eşsiz lezzetinden vazgeçemeyen ziyaretçiler, bayram tatilinde kebabın tadına bakmadan edemedi.

Denizli Kebabının coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdırdığına işaret eden işletme sahibi Dursun Göçenoğlu, bu özel lezzetin hayranlarına her bayramda olduğu gibi bu yıl da unutulmaz deneyimler sunmaya devam ettiklerini söyledi. Göçenoğlu, Denizli Kebabının sağlıklı bir tercih olduğunu vurgulayarak, özel baharatlarla harmanlanarak hazırlanan bu lezzetin, Denizli'nin iklim ve coğrafyasının kebap lezzetine olumlu etkisiyle daha da öne çıktığını ifade etti.

Denizli'ye yurt dışı ve yurt içinden bayram ziyareti için gelenlerin kebapçılara uğramadan kentten ayrılamadığını kaydeden Dursun Göçenoğlu, "Misafirlerimiz, Denizli'ye özgü bu lezzeti tatmadan dönmüyor. Denizli'nin kebap kültürü ve coğrafi işaretli ürünleri, şehrin gastronomik çekiciliğini artırarak yerel ekonomiye de katkı sağlıyor. Bu geleneğin sürdürülmesiyle, Denizli Kebabının bilirliği daha artırılacaktır. Bizler mesleğimizi gelecek kuşaklara aktararak, kentimize özgü bir zenginliği yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ