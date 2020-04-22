Sivas'ta 23 Nisan balkonlarda kutlandı
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23 Nisan, Sivas, Güncel

Sivas'ta 23 Nisan balkonlarda kutlandı

Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin balkonlarında kutladı.

22.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:21
Sivas'ta 23 Nisan balkonlarda kutlandı

Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin balkonlarında kutladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ülkemizde de görülmeye başlayınca vatandaşların virüsten etkilenmemesi için birçok tedbir alındı. Alınan tedbirler ile 20 yaş altı çocukların dışarı çıkması kısıtlandı. Bu kapsamda çocukların bayramını kutlamak isteyen Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Recep Yılmaz ve öğretmenler el ele vererek okul çevresinde bulunan apartmanlarda yaşayan öğrenci ve ailelerine bayrak dağıttı. Tek tek apartmanlar gezilerek dağıtılan bayraklar evlerin balkonlarına asıldı. Balkonlara asılan bayraklar adeta sokağı kırmızı beyaza boyadı. Okul yönetiminin hazırladığı ses sistemi ile müzikler çalınarak öğrenci ve aileler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı alışa gelmişin dışında okul bahçesinde değil balkonlarda kutladı. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak müziğe eşlik eden çocukla ve aileleri renkli görüntüler oluşturdu.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Recep Yılmaz, korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını okulda kutlayamadıklarını ifade ederek, "Ulu önder Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak istedik. Her yıl bildiğini gibi okullarımızda kutluyorduk. Ama bu sene Covid-19 virüsü nedeniyle evde eğitim devam ettiği için okullarımızda kutlayamadık. Bizde mahallemizi süsledik. Evlere giderek hepsine bayrak verdik. Çocuklarımızın okudukları şiirleri ses kayıtlarına aldık. Mahalleye ses yayını yaparak tüm mahallemizde bayramı kutladık. Halkımızda dışarı çıkmıyor. Onlar içinde bir eğlence oldu" dedi.

Çocuklarda gönüllerince eğlendiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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