SİİRT Eşini doğumda kaybetti, hukuk mücadelesi başlattı
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SİİRT Eşini doğumda kaybetti, hukuk mücadelesi başlattı

Eşini doğumda kaybetti, hukuk mücadelesi başlattıSİİRT'in Kurtalan ilçesinde yaşayan Emine Erbek'in (32), Batman'daki özel bir hastanede sezaryen ile 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra kalbi durdu.

07.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:41

Eşini doğumda kaybetti, hukuk mücadelesi başlattı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yaşayan Emine Erbek'in (32), Batman'daki özel bir hastanede sezaryen ile 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra kalbi durdu. Erbek, yoğun bakıma alındı ancak 7'nci günde yaşam savaşını kaybetti. Nehir adını verdiği bebeği ve diğer 3 çocuğuyla yalnız kalan Özcan Erbek, eşinin hastanedeki ihmaller sonucu öldüğünü iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç annenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Özel hastane ise açıklama yapmadı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan ve 4'üncü çocuklarını bekleyen Emine-Özcan Erbek çifti, doğum için Batman'daki özel bir hastaneye başvurdu. İsmini 'Nehir' olarak kararlaştırdıkları kızını, dünyaya getirmek için 23 Temmuz'da sezaryen ameliyatına giren Emine Erbek'in bebeğini dünyaya getirdikten sonra kalbi durdu.

Kızını kucağına alan Özcan Erbek'e, iddiaya göre eşinin durumunun iyi olduğu, verilen narkozun etkisiyle henüz uyanmadığı bildirildi. Bir gün sonra başka hastaneden getirilen doktorların da müdahale ettiği Emine Erbek, yoğun bakımdaki tedaviye rağmen Kurban Bayramı'nın birinci günü yaşam mücadelesini kaybetti.

Özcan Erbek, eşinin hastanedeki ihmaller sonucu öldüğünü iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'KENDİ AYAKLARI İLE GİTTİ KEFENLE ÇIKTI'

Özcan Erbek, eşinin hastaneye yürüyerek gittiğini, ancak kefenle çıktığını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"23 Temmuz'da eşimi Batman'daki özel hastaneye götürdüm. Sezaryene alındı. Eşim gayet sağlıklıydı. Ameliyat sonrası çocuğumu çıkardılar, ancak eşimi çıkarmadılar. Eşimin sağlık durumunu sorduğumuzda da bize 'Şu an iyi, narkozun etkisiyle yatıyor' dediler. Aradan bir gün geçmesine rağmen eşim uyanmadı, bizler de endişelenmeye başladık. Farklı hastanelerden doktorların getirildiğini öğrendik. Eşimin ameliyatı sırasında kalbi duruyor ve entübe işlemi yanlış yapılıyor. Eşim, hastanede yaşanan ihmallerden ötürü hayatını kaybetti. Ameliyat esnasında, ekibin kontrolü kaybettiği gerçek, bu esnada farklı hastanelerden doktorlar çağırıldı. Bu doktorlar ile görüşme yaptığımızda bize ameliyat esnasında eşimin kalbinin durduğunu ve akciğerde sönme olduğunu, bu sebeple bitkisel hayata girdiğini söylediler. Eşim daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi. Eşim yoğun bakımda kaldı ancak yaşama tutunamadı."

'DÖRT ÇOCUĞUMLA TEK BAŞIMA KALDIM'

Ne yapacağını şaşırdığını ifade eden Erbek, şunları kaydetti:

"Dört çocuğumla tek başıma kaldım. Annem yeni doğan çocuğuma bakıyor. Ben ise diğer çocuklarıma bakıyorum. Eşimin sağlık sorunu yoktu. Ben bunun takipçisi olacağım, hukuki tüm işlemleri yapacağım. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum? dedi.

SİİRT Eşini doğumda kaybetti, hukuk mücadelesi başlattı

Kaynak: DHA

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