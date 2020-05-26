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Salgında karavan tatiline talep arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenler karavana yoğun ilgi gösterirken, karavan üreticilerinin de piyasada 5 yaşından büyük ikinci el araç bulamadığı için talebe karşılık veremediği bildirildi.

Salgında karavan tatiline talep arttı
26.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenler karavana yoğun ilgi gösterirken, karavan üreticilerinin de piyasada 5 yaşından büyük ikinci el araç bulamadığı için talebe karşılık veremediği bildirildi.

Bursa'da faaliyet gösteren Viya Karavan Genel Müdürü Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla son dönemde karavana ve karavan turizmine ilginin arttığını söyledi.

İnsanların salgın nedeniyle artık izole tatil istediğini belirten Taşkın, "Karavan da izole tatile bir alternatif. Karavancılık Türkiye'de talep gören bir sektördü. Salgın dolayısıyla talep ve ilgi daha da artmaya başladı. Son dönemde talepler ciddi oranda arttı. Bu talep artışının getirdiği başka sıkıntıları yaşamaya başladık. Şu anda karavana dönüştürecek 5 yaşından büyük ikinci el araç bulamıyoruz." dedi.

Taşkın, ÖTV nedeniyle Türkiye'de karavan üretirken 5 yaşından büyük araçları bulup karavana dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Eğer 5 yaşından küçük aracı karavan yaparsak yüzde 160 ÖTV ödemek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle sektör temsilcileri olarak piyasada 5 yaşından büyük, karavan yapmaya uygun temiz ikinci el araç arıyoruz. Şu anda maalesef bu yoğun talepten dolayı temiz ikinci el araç da bulamıyoruz. Salgın dolayısıyla sıfır araç satışlarındaki azalma sektör olarak bizi de etkiledi." diye konuştu.

"ÖTV düşerken devlete kazandırabiliriz"

Sektörde ÖTV'nin düşmesi halinde devletin bu işten zarar edeceği gibi bir algının yanlış olduğunu savunan Taşkın, "ÖTV düşerse bu sefer sıfır araçlardan karavan yapmaya başlayacağımız için hem karavan üretimi hem de devletin vergi kazancı artacak. Aynı zamanda araç sayısı artınca talep daha da artacak. Bizler bu talebe yetişemeyeceğiz. Birçok üreticinin işleri açılacak ve sektörde istihdam sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, sıfır araçların karavana dönüştürüldüğünde yurt dışına daha rahat satılacağını da belirterek, "Türkiye'de karavancılık anlamında yurt dışından daha iyi işçilik yapıyoruz. Böylece Türkiye'de inanılmaz bir üretim ve ihracat olacak. Zaman içinde de Avrupa'nın karavan üretim üssü olmayı başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Cevap veremediğimiz müşteri sayısı inanılmaz boyutta"

Karavan üretiminde şu anda bazı parçaların ithal edildiğini dile getiren Taşkın, üretim sayıları arttığında ithal parçaların da yerlileştirileceğini ve dolaylı olarak birçok sektörün bu işten kazanacağını vurguladı.

Karavana dönüştürülecek ikinci el bir aracın 80-100 bin lira arasında olduğunu dile getiren Taşkın, karavan iç yapımının da 80 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıktığını, fiyatın müşterinin seçtiği donanıma göre değiştiğini anlattı.

Taşkın, karavan üreticilerinin sabah akşam internette ikinci el araç aradığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ÖTV işini aşabilirsek otomotiv fabrikalarından yılda belki binlerce sıfır araç çekeceğiz. Araç bulamamaktan dolayı cevap veremediğimiz müşteri sayısı inanılmaz boyutta. Bir araca 100 bin liralık iç tasarım yaptıracak bir kişi niye 300 bin kilometrelik araca bu kadar masraf yapsın. Herkes aracın düşük kilometreli olmasını tercih ediyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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