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Kütahya'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kütahya il merkezi ve ilçelerinde 11'i kamu personeli 21 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

Kütahya'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

KÜTAHYA - Türkiye genelinde eş zamanlı olarak FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kütahya il merkezi ve ilçelerinde 11'i kamu personeli 21 kişi gözaltına alındı.

Kütahya KOM Şube Müdürlüğü personelince FETÖ'ye yönelik çalışma başlatıldı. Kütahya il merkezi ve ilçelerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 11'i kamu personeli olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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