Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları Müsabakaları'nda Türkiye Birincisi Sporcular Ziyaret Etti

Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları Müsabakaları'nda Türkiye birincisi olan sporcular, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'i makamında ziyaret etti.

Demir, Hamit Kaplan Ortaokulu ve Adil Candemir Anadolu Lisesi öğrencisi sporcuları tebrik etti.

Sporcuların başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirten Demir, "Elde ettikleri önemli başarılardan dolayı hepsini gönülden kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Bizler de elimizden geldiğince spora ve sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile onları yetiştiren hocalarımıza da ayrıca canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil, Hamit Kaplan Ortaokulu Müdürü Özgür Yüksel, Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Duğan da bulundu.