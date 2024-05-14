Bilecikli Sporcu Arda Arabacı Masa Tenisi Turnuvası'ndan Bronz Madalya İle Döndü

Bilecikli sporcu Arda Arabacı, Masa Tenisi Turnuvası'ndan bronz madalyasıyla döndü.

Bursa'da düzenlenen Gençler Arası Spor Ligi (GENÇLİG) Masa Tenisi Turnuvası Marmara Bölge Finalinde 11 ilden 32 sporcu katılım sağladı. Turnuvada 'Erkekler' kategorisinde Arda Arabacı Türkiye 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörü Cumhur Yıldızçiçek'i tebrik ederek başarılarının devamı diledi. - BİLECİK