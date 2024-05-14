TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası CRR Konser Salonu'nda konser verdi

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası, vakfın kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, konserde keman virtüözü ve akademisyen Özcan Ulucan'ın eşliğinde TEV mezun bursiyerleri ve gönüllülerinden oluşan orkestra sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, her daim genç yeteneklerin hayallerine destek olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Vakfın, yıllar boyunca verdiği sanat bursu ile alanında olağanüstü yeteneklere sahip müzisyenlerin eğitim hayatına katkıda bulunarak öğrenimlerine devam etmelerini sağladığını aktaran Koç, "Kendi kuşağının en parlak yıldızları haline gelen solistler ve müzisyenlerle TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası konserimizde bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Merve Taşkan'ın sunuculuğu üstlendiği programda, besteci ve eğitimci Prof. Dr. Ali Özkan Manav'ın bestelediği "Horonlar" eseri de ilk kez seslendirildi. 16 orkestra üyesinin sahne aldığı etkinlikte, dinleyiciler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Erol Evgin ve Süher Pekinel gibi isimler de yer aldı.