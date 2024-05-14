Türkiye Marka Zirvesi'nde Haberler.com'a Yılın Haber Portalı Ödülü

İstanbul İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği, URAW 8. Türkiye Marka Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu. Zorlu Center & Raffles Hotel'de gerçekleşen zirvede, ödül töreni öncesinde İhracatın Yol Haritası ve Markalaşmanın önemi konulu paneller düzenlendi.

SEKTÖRÜN YILDIZLARI MARKALAŞMAYI KONUŞTU!

TGRT Haber Sunucusu Cem Küçük'ün Moderatörlüğünü yaptığı İhracatın Yol Haritası Paneline; AHBİB Yön Krl Bşk.–Tat Gıda Bşk Vekili Veysel Memiş, DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Bşk. Kübra Orakçıoğlu, ZONSİAD Yön. Krl. Bşk.–DEİK Güney Afrika Bşk. Yrd. Nejdet Tıskaoğlu, Aky Teknoloji Yön. Krl. Bşk. Gökmen Akyürek katılırken, TGRT Haber Sunucusu Mehmet Aydın'ın moderatörlüğünü yaptığı Markalar Konuşuyor Paneline; Renault Mais A.Ş Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, TURAN APP Kurucu Ceo'su Özgür Bayraktar, DizaynVip Yön. Krl. Bşk. Erbakan Malkoç'un katılımıyla gerçekleşti.

GECEYE DEMET SABANCI DAMGA VURDU!

Ünlü İş Kadını Demet Sabancı'nın iki ödülle ve yaptığı ödül konuşmasıyla damga vurduğu gece, İstanbul İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği 8. Türkiye Marka Zirvesi, URAW Kozmetik Ana Sponsorluğunda gerçekleşti. Zirvede İhracatın Yol Haritası ve Markalar Konuşuyor başlıklı iki panel düzenlendi. Alanında uzman isimlerin katıldığı panellerde markalaşmanın önemi, ihracatı artırmak için atılması gereken adımlar gibi konular masaya yatırıldı.

8. Türkiye Marka Zirvesi iş, sanat, cemiyet dünyasını bünyesinde ağırladı. Geceye 100 marka temsilcisi ve yaklaşık 600 davetli katıldı. Sunuculuğunu Mehmet Aydın ve Derya Taşbaşı'nın yaptığı etkinlikte 50 ödül alanında fark oluşturmuş firma temsilcisine verildi.

HABERLER.COM'A YILIN HABER PORTALI ÖDÜLÜ

Haberler.com da gecede Yılın Haber Portalı ödülüne layık görüldü. Ödülü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur aldı.

"ETKİNLİĞİMİZİ BİRKAÇ GÜNE YAYACAĞIZ"

Gecenin açılış konuşmasını yapan İstanbul İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Marka Zirvesi kurucusu Nedim Delibaş, Türkiye'den global marka çıkarmanın önemine dikkat çekti. Nedim Delibaş, 'Türkiye'nin dünyadaki global markalarını burada ağırladık. Türkiye Altın Marka Ödülleri'ni bu yıl 8'inci kez dağıttık. Bundan sonra konsepti değiştiriyoruz. Etkinliğimizi birkaç güne yayacağız. Marka hikayelerini bulacağız, markalarımızı ön plana çıkartacağız. Yapılan işi severek yapmak gerekiyor, markayı doğru tanıtmak gerekiyor. Global markalar çıkarmanın yolu doğru reklam anlayışından ve işi severek yapmaktan geçiyor' dedi.