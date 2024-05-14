Engelliler Haftası etkinliğinde Türkiye şampiyonu yüzücü Ferzan Özkan başarı hikayesini anlattı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Engelliler Haftası etkinleri kapsamında düzenlenen programda Türkiye şampiyonu olan bedensel engelli yüzücü Ferzan Özkan başarı hikayesini anlatırken, Şair İsmail Aybey engelli çocuğu olan annelere ithafen şiirler okudu.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler ilçesinde İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan kutlama programında Manisalı bedensel engelli Türkiye yüzme şampiyonu Ferzan Özkan başarı hikayesini anlatırken Gördesli şair İsmail Aybey engelli çocuğa sahip annelere ithafen şiirlerini okudu. Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okul öğrencilerine Dünya Klasikleri hediye edilen programda okulun özel eğitim sınıfı öğrencilerinden oluşan 'Çok Özel Bir Koro' öğretmenleri Yasemin Avşar şefliğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli müzisyenlerle birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Programa Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel de izleyici olarak katıldı. - MANİSA