Türkiye'de bir ilk! Kayseri'de istihdam fuarı düzenlendi

Kayseri Valiliğinin öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü, odalar, borsalar ve Organize Sanayi Bölgelerinin katılımlarıyla İstihdam Fuarı düzenlendi.

Üretim ve ihracat denilince akla ilk gelen şehirlerden olan Kayseri'de faaliyet gösteren firma ve işletmelerin insan kaynakları departmanları ile iş gereksinimi olan vatandaşlar Kayseri İstihdam Fuar'ında buluşuyor. Yüz yüze görüşme ortamının sağlandığı fuarda işletme ve firmaların insan kaynakları yöneticileri istihdam edilmek isteyen kişilerle doğrudan görüşme yaparak mavi ve beyaz yaka gibi her alanda ihtiyaç duydukları personeli direkt ön görüşme ile tanıyabiliyor. Böylece firmalar istedikleri özelliklerdeki personelleri vatandaşlar ise istedikleri işe kavuşma imkânı yakalamış oluyor. Bir anlamda doğrudan temine imkân veren Kayseri İstihdam Fuarı bu yönüyle de bir ilk olma özelliği taşıyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM VE YEMEK

14-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında iki gün sürecek olan ve vatandaşların Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fuara ulaşımları da düşünülmüş. Fuarı ziyarete gelen vatandaşlara ücretsiz ulaşım ve yemek imkânı da sunulmuş durumda. Bütün ilçelerden belediye otobüsleriyle yine Büyükşehir belediyesi otobüs ve tramvay seferleriyle fuar alanına ziyaretçi getiriyorlar.

"KAYSERİ'YE ÇOK YAKIŞIYOR"

Firma ve işletmelerin personel arzları ile vatandaşların iş bulma taleplerini düzenlenen İstihdam Fuarıyla çözüme kavuşturmayı amaçlayan Vali Gökmen Çiçek fuarın açılışında yaptığı konuşmasında, "İşimiz İstihdam, Gücümüz Kayseri" sloganıyla başlattığımız ve Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanı'nda gerçekleşecek olan Kayseri İstihdam Fuarı'nın tüm firmalarımız ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu şehir katma değer üreten, Türkiye için sürekli faydalı olmaya çalışan, ithalatından iki kat fazla ihracat yapan, bugün 4 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmış muhteşem bir şehirdir. Sanayi şehri ifadesi Kayseri'ye çok yakışıyor." İfadelerinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek

"HEDEF 200 FİRMADA 5750 İSTİHDAM HEDEFLENMEKTE"

Vali Çiçek konuşmasının devamında, "İstihdamı artırmak, çocukların, ailelerin, annelerin huzuru için önemli. Bir kişiyi bile istihdam edersek bu fuarı başarılı sayacağım. Şu ana kadar 200 firmanın katıldığını biliyoruz. 5750 istihdam hedeflenmekte." dedi.

İLK GÜNDEN YOĞUN KATILIM

Bugün kapılarını açmış olan fuara vatandaşların talebi ise oldukça yüksek. Fuara ilginin aratarak devam etmesi bekleniyor.