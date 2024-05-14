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Times Higher Education 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması Açıklandı

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Times Higher Education (THE) tarafından yapılan 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması sonuçları açıklandı. Türkiye'den 58 üniversitenin yer aldığı sıralamada Erciyes Üniversitesi (ERÜ) dünya üniversiteleri arasında 401-500 bandında, Türkiye üniversiteleri arasında 13. sırada ve devlet üniversiteleri arasında 5. sırada yer aldı.

Saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması açıklandı.

Dünya genelinde 50 yaşından genç olan üniversitelerin değerlendirdiği sıralamada üniversiteler Araştırma Kalitesi (%30), Öğretim (%29,5), Araştırma Çevresi (%29), Uluslararası Görünürlük (%7,5) ve Endüstri (%4) olmak üzere 5 ana başlıkta derecelendirildi.

Geçen yıl Türkiye'den 47 üniversitenin yer aldığı Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'na bu yıl Türkiye'den 58 üniversite yer aldı. Sıralama sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) dünya üniversiteleri arasında 401-500 bandında, Türkiye üniversiteleri arasında 13. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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