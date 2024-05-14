Üye Girişi
Haberler

Türkiye Milli Takımı Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci'nin antrenörlüğünü yaptığı Türkiye Milli Takımı, Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci'nin antrenörlüğünü yaptığı Türkiye Milli Takımı Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı; 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya ile kürsünün en üst basamağına çıkarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası, 40'dan fazla ülkeden yaklaşık 520 sporcunun katılımıyla 9-12 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

Şampiyonada KBÜ Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci'nin antrenörlüğünü yaptığı Türkiye Milli Takımı, şampiyonayı 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya ile tamamladı.

Türkiye, bu sonuçlarla 2022 yılında yapılan son şampiyonadan sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ay yıldızlı milliler, taekwondoda kadınlarda takım halinde ikinci, erkeklerde birinci sırayı alırken genel klasmanda zirveye çıktı. Milli para taekwondocularda 2022'den sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya Kupası Taekwondo şampiyonu, Milli Takım Antrenörü ve Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci elde edilen başarıdan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Hem Taekwondo hem de Para Taekwondo Milli Takımlarımız kürsünün en üst basamağında yer almayı başardı. Tüm sporcularımız ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Şanlı ülkemin her alanda başarıları daim olsun" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hasan Doğan Milli Takım Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title