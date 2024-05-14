8'inci Türkiye Marka Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL - İstanbul İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği, 8'inci Türkiye Marka Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu. Zirvede ödül töreni öncesinde ihracatta yol haritası ve markalaşmanın önemi konulu paneller düzenlendi.

İstanbul İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği 8'inci Türkiye Marka Zirvesi, URAW Kozmetik ana sponsorluğunda gerçekleşti. Zirvede İhracatın Yol Haritası ve Markalar Konuşuyor başlıklı iki panel düzenlendi. Alanında uzman isimlerin katıldığı panellerde markalaşmanın önemi, ihracatı artırmak için atılması gereken adımlar gibi konular masaya yatırıldı. 8'inci Türkiye Marka Zirvesi iş, sanat, cemiyet dünyasından isimleri de ağırladı. Geceye 100 marka temsilcisi ve yaklaşık 600 davetli katıldı. Sunuculuğunu Mehmet Aydın ve Derya Taşbaşı'nın yaptığı etkinlikte 50 ödül alanında fark oluşturmuş firma temsilcisine verildi.

TGRT Haber Sunucusu Cem Küçük'ün Moderatörlüğünü yaptığı İhracatın Yol Haritası Paneline; AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı - Tat Gıda Bşk Vekili Veysel Memiş, DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu, ZONSİAD Yönetim Kurulu Başkanı - DEİK Güney Afrika Başkanı yardımcısı Nejdet Tıskaoğlu, Aky Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek katılırken; TGRT Haber Sunucusu Mehmet Aydın'ın moderatörlüğünü yaptığı Markalar Konuşuyor Paneline; Renault Mais A.Ş Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, TURAN APP Kurucu Ceo'su Özgür Bayraktar, DizaynVip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç'un katılımıyla gerçekleşti.

Gecenin açılış konuşmasını yapan İstanbul İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Marka Zirvesi kurucusu Nedim Delibaş, Türkiye'den global marka çıkarmanın önemine dikkat çekti. Nedim Delibaş, "Türkiye'nin dünyadaki global markalarını burada ağırladık. Türkiye Altın Marka Ödülleri'ni bu yıl 8'inci kez dağıttık. Bundan sonra konsepti değiştiriyoruz. Etkinliğimizi birkaç güne yayacağız. Marka hikayelerini bulacağız, markalarımızı ön plana çıkartacağız. Yapılan işi severek yapmak gerekiyor, markayı doğru tanıtmak gerekiyor. Global markalar çıkarmanın yolu doğru reklam anlayışından ve işi severek yapmaktan geçiyor" dedi.

Özel araç tasarımı alanında faaliyet gösteren DizaynVip gecede ödüle layık görülen markalar arasında yerini aldı. DizaynVip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, "Türkiye'nin en prestijli marka ödülünü almaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler iş insanları olarak mücadele ediyoruz. Bu gibi organizasyonlarda ödül almak bizleri motive ediyor. Dünyada çok talep gören bir markayız. Kara, deniz ve hava araçlarında çok özel dönüşümler yapıyoruz. Markamızın ödüle layık görülmesinden dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu.

Elcab Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ise "Yılın İhracat Markası ödülüne layık görüldük. Yapılan işe verilen bir emek var, böyle organizasyonlarda ödüllendirilmek çok kıymetli. Bu ödülün arkasında çok paydaşlar var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında ekip arkadaşlarımız var. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Ödül kazanan isimler ve kurumlar

Yılın İnovasyon Markası - Turan

Yılın Genç Girişimcisi - Özgür Bayraktar

Yılın Gıda Markası - TAT Gıda

Yılın En Hızlı Büyüyen Sağlık Markası - EMPCLINICS

İstanbul'un En İyi Gece Mekanı - Raffles Hotel Long Bar

Yılın Seyahat Acentası - Jolly Tur

Yılın Spor Kulübü - İBB SPOR

Türkiye'de Yılın Mutlu Şehri - Sinop

Yılın İş Kadını - Demet Sabancı

Yılın Turizm Markası - Çeşme

Yılın Lifestyle Programı - Şükrü Dudu ile Berber Muhabbeti

Yılın Finans Markası - UNITED Payment

Yılın Giyim Markası - Kiğılı

Yılın Genç İş Kadını - Kübra Orakçıoğlu

Yılın Kültür ve Sanat Markası - Hollywood Türk Film ve Drama Günleri

Kültür Sanat Özel Ödülü - Prof. Dr. Ahmet Özer