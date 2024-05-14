Üniversiteli itfaiye adaylarının düşe kalka komando eğitimi

9 etaptan oluşan zorlu parkur Survivor'ı aratmıyor

7 kişiden oluşan grupların mücadele edeceği zorlu parkurda özellikle kız öğrencilerin verdiği mücadele gözden kaçmıyor

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları'nda öğrenciler zorlu parkurda yarışacak

BURDUR - Burdur İtfaiyesi tarafından 2022 yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve yalnızca MAKÜ öğrencilerinin yarıştığı Afet ve İtfaiye Oyunları bu sene Türkiye genelinden katılacak üniversiteler ile ulusal düzeye taşınıyor. Ülkenin dört bir yanından gelen öğrencilerin yarışacağı İtfaiye Oyunları'nda öğrenciler Survivor'ı aratmayan zorlu parkura düşe kalka hazırlanarak birinciliği hedefliyor.

2022 yılında Burdur İtfaiyesi tarafından yalnızca Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri arasında gerçekleştirilen Afet ve İtfaiye Oyunları yarışması bu sene ulusal düzeye taşınıyor. 20-21 Mayıs tarihinde Burdur'da ilk düzenlenecek olan İtfaiye Olimpiyatları'na Türkiye'nin birçok üniversitesi katılacak.

Üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler, oluşturulan zorlu parkurda ekip çalışması ile çevikliklerini ortaya koyarak birincilik için yarışacaklar. Survivor'ı aratmayan ve 9 farklı bölümden oluşan parkur denge tahtası üzerinden yürüme, merdiven ile lastiklerden geçme, traktör lastiği kaldırma ve sürükleme, engellerin üzerinden atlama, boru içerisinde sürünme ve sedye çekme, ayaklarına bağlı tahta ile yürüme ve yangın söndürme gibi zorlu etapları içeriyor. 7 kişiden oluşan grupların mücadele edeceği zorlu parkurda özellikle kız öğrencilerin verdiği mücadele gözden kaçmıyor.

"Burada 9 farklı parkurda öğrencilerimiz dört yıl boyunca öğrendikleri bilgi, deneyim ve becerilerini gösteriyorlar"

Türkiye'de ulusal düzeyde ilk kez düzenlenecek Üniversiteler Arası İtfaiye Olimpiyatları ile ilgili konuşan Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, ilkini 2022 yılında düzenledikleri ve Türkiye'de ilk olan Üniversite İtfaiye Oyunları'nın çok fazla rağbet gördüğünü belirterek geçen yıl 6 Şubat felaketinden dolayı bu yarışmayı düzenleyemediklerini söyledi. Bu yıl 20-21 Mayıs'ta ulusal düzeyde Türkiye'deki Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları müsabakalarına başladıklarını da belirten Ballak, şu ana kadar 15 takımın katıldığını ve kayıtların devam ettiğini de aktardı. Yarışmaya katılım sayısının 20'yi geçmesi bekleniyor.

Yapılan bu yarışmanın öğrencilerin 4 yılda aldıkları eğitimin bir pekiştirmesi olacağını ve ilerde bir hatıra olarak kalacağını söyleyen Ballak, "Burada 9 farklı parkurda öğrencilerimiz dört yıl boyunca öğrendikleri bilgi, deneyim ve becerilerini gösteriyorlar. Hem eğlence amacıyla hem de üniversiteden sonra bir anı bırakması için biz bu yarışmayı düzenledik. Aslında bizim başlangıç hedefimiz böyleydi. Ama olay çok daha büyük yerlere gittiği için artık üniversiteler arası bir rekabete dönüştü. Çünkü Türkiye'de itfaiyecilik mesleğine dayalı Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik gibi bölümler var. Bu bölümlerde öğrenciler yıllarca emek veriyor, bilgi ve deneyim sahibi oluyorlar. Hem bu bölümleri medya aracılığıyla ülkemize tanıtmak hem de bu öğrencilerin deneyimlerini arttırmak için böyle bir yarışma düzenledik. Bu yarışma ilk yıl bölgeseldi, bu yıl ulusal oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu yarışmayı uluslararası düzeye taşıyacak kapasitedeyiz. Yarışma MAKÜ Stadyumu'nda düzenlenecek. 20 Mayıs'ta ön eleme, 21 Mayıs tarihinde de finallerimiz olacak. Katılım çok, eğlence fazla" dedi.

Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları'nda zorlu parkur yarışacak ve Burdur'u temsil edecek öğrencilerden biri olan Öznur Demir, "Acil Yardım ve Afet Yönetimi son sınıf öğrencisiyim. Burdur İtfaiyesi'nin düzenlediği bu program sayesinde biz itfaiye öğrencileri, AFAD öğrencileri, Kızılay öğrencileri olarak burada ekibimizi tamamlıyoruz. 7 kişiden oluşan takımlarımız ile çok eğlenceli dakikalar yaşıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Birçok ekip katılıyor, Ardahan'dan gelecekler, Gümüşhane'den gelecekler katılım fazla olacak. Biz Titanlar ekibi olarak buradayız" şeklinde konuştu.

"Yarıştığımız parkur bana deprem bölgesini hatırlatıyor"

Aynı zamanda 6 Şubat Depremi'ne Kahramanmaraş'ta yakalanan bir depremzede Olan Öznur Demir yarıştıkları parkurun deprem sonrasın kurtarma çalışmalarında yaşadığı ortamı hatırlattığını belirterek, "Ben Kahramanmaraş'ta depreme yakalanmış bir öğrenciyim. Acil Yardım ve Afet Yönetimi okumaktan büyük bir gurur duyuyorum. Kahramanmaraş'ta deprem yakalandım ve Burdur İtfaiyesi orada bize çok büyük bir destek verdi. İtfaiye Müdürümüz ve ekiple birlikte sürekli iletişim halindeydik ve oradaki çalışmalara destek verdim. Barınma, yiyecek, içecek ve kurtarma çalışmalarında elimden geleni yaptım. Ben bu bölümü birçok arkadaşıma öneriyorum. Burada olmaktan çok büyük bir keyif alıyoruz. İnanın borudan geçmek, denge tahtası üzerinde yürümek gibi parkurda yaptığımız birçok şey depremde yaşanılan ortamın bire bir benzeri diyebilirim, bana orayı hatırlatıyor. Çünkü çevik olmak gerekiyor, hareketli olmak gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Yarışma 21 Mayıs'taki finalin ardından ödül töreni ile son bulacak.